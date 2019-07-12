В Янино пьяный мужчина до крови затаскал по асфальту привязанную к мопеду собаку

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-12T16:39:32+03:00

В Янино едва не линчевали живодера, таскавшего на привязи к мопеду собаку. Фото: СОЦСЕТИ

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Местного изувера едва не линчевали жители Янино, которые заметили волочившуюся по асфальту собаку. Измученное животное было привязано к скутеру, на котором гнал его хозяин, но устало бегать и, сбив лапы в кровь, просто перестало сопротивляться судьбе. Все это увидели прохожие, которые машиной перегородили дорогу, освободили собаку и позвонили "02".

- Местные жители вызывали на место происшествия полицию, но наряд так и не приехал. Тогда люди позвонили в прокуратуру с жалобой на полицейских. В отделение живодера привели сами янинцы, - сообщает паблик «Наше Янино».

Собаку породы хаски, у которой все лапы кровоточили, срочно отвезли к ветеринару. Сейчас с ней все в порядке. Где пес будет жить дальше - решают сердобольные жители Янино. Но хозяину они лайку точно не вернут.

Скутер изувера при задержании «случайным образом» воспламенился и сгорел. Но пока по поводу уничтоженного мопеда мужчина не жаловался. Зато в полиции все же приняли заявление по жестокому обращению с животными.

- В ходе первоначальной проверки сотрудниками полиции был задержан 36-летний гражданин. В настоящее время пострадавшая собака находится на лечение в ветеринарной клинике, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По окончании проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Приглядеть за ситуацией пообещала прокуратура Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU