Из «Пулково» появятся дешевые прямые рейсы в Лондон
Осенью 2019 года два самых дождливых города мира соединятся прямым авиасообщением. Европейский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 1 октября откроет регулярные рейсы между Петербургом и Лондоном. Причем, билет на самолет в одну сторону вполне доступный – 29,99 евро (около 2 тысяч рублей) включая все налоги.
- Уверен, что новые регулярные рейсы Wizz Air UK Петербург – Лондон будут пользоваться высоким спросом, как у туристов, так и у деловых путешественников», – отметил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной столицы» Евгений Ильин.
Это уже второе направление Wizz Air из Петербурга после Будапешта. И компания планирует дальше развивать маршрутные сети.
На сегодняшний день прямыми рейсами из Петербурга в Лондон летают авиакомпании British Airways и «Россия». Средняя цена на билет варьируется от 9 тысяч до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU