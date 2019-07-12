2019-07-12T17:12:56+03:00
Общество

Из «Пулково» появятся дешевые прямые рейсы в Лондон

Самолеты из Петербурга в столицу Англии начнут летать с октября 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Из Петербурга в Лондон можно будет слетать за две тысячи рублейИз Петербурга в Лондон можно будет слетать за две тысячи рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Осенью 2019 года два самых дождливых города мира соединятся прямым авиасообщением. Европейский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 1 октября откроет регулярные рейсы между Петербургом и Лондоном. Причем, билет на самолет в одну сторону вполне доступный – 29,99 евро (около 2 тысяч рублей) включая все налоги.

- Уверен, что новые регулярные рейсы Wizz Air UK Петербург – Лондон будут пользоваться высоким спросом, как у туристов, так и у деловых путешественников», – отметил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

Это уже второе направление Wizz Air из Петербурга после Будапешта. И компания планирует дальше развивать маршрутные сети.

На сегодняшний день прямыми рейсами из Петербурга в Лондон летают авиакомпании British Airways и «Россия». Средняя цена на билет варьируется от 9 тысяч до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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