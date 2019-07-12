Труп с огнестрельным ранением нашли в кустах возле Смольного
Рядом со Смольным работает полиция Петербурга. Недалеко от правительственного здания в пятницу, 12 июля, в кустах нашли труп молодого мужчины. На теле погибшего огнестрельное ранение. Версию об убийстве, скорее всего, правоохранители не будут рассматривать, так как в кармане мужчины нашли предсмертную записку.
- Умершим оказался 28-летний житель Самары. В родном городе он занимался предпринимательством. Последний раз его видели живым около пяти часов вечера в пятницу, - сообщают «Невские Новости».
Рядом с мертвым мужчиной правоохранители нашли его сумку, а также пистолет ИЖ, который полиция теперь проверит на законность.
Известно, что бизнесмен приехал в Северную столицу по делам. Сейчас на месте его гибели работают криминалисты и полицейские, устанавливая все обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, что в апреле в Кронштадте моряки заметили плавающее в воде недалеко от корабля тело. Труп неизвестного мужчины в одном ботинке бился о южную стенку Средней гавани, рядом с учебным судном «Беспокойный», со стороны фарватера.
ИСТОЧНИК KP.RU