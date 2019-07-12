2019-07-12T21:20:05+03:00
Происшествия

Труп с огнестрельным ранением нашли в кустах возле Смольного

Погибший – бизнесмен из Самары, приехавший в Петербург
Лилия КОЗЛОВА
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Тело предпринимателя из Самары нашли неподалеку от СмольногоТело предпринимателя из Самары нашли неподалеку от СмольногоФото: Олег ЗОЛОТО
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Рядом со Смольным работает полиция Петербурга. Недалеко от правительственного здания в пятницу, 12 июля, в кустах нашли труп молодого мужчины. На теле погибшего огнестрельное ранение. Версию об убийстве, скорее всего, правоохранители не будут рассматривать, так как в кармане мужчины нашли предсмертную записку.

- Умершим оказался 28-летний житель Самары. В родном городе он занимался предпринимательством. Последний раз его видели живым около пяти часов вечера в пятницу, - сообщают «Невские Новости».

Рядом с мертвым мужчиной правоохранители нашли его сумку, а также пистолет ИЖ, который полиция теперь проверит на законность.

Известно, что бизнесмен приехал в Северную столицу по делам. Сейчас на месте его гибели работают криминалисты и полицейские, устанавливая все обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, что в апреле в Кронштадте моряки заметили плавающее в воде недалеко от корабля тело. Труп неизвестного мужчины в одном ботинке бился о южную стенку Средней гавани, рядом с учебным судном «Беспокойный», со стороны фарватера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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