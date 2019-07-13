Прогноз погоды на выходные 13 и 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Солнце и дожди

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-13T11:41:11+03:00

13 и 14 июля в Петербурге будет не очень тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тепла в субботу и воскресенье ждать не приходится

Изменить размер текста: A A

Выходные в Петербурге уже наступили а хорошая погода - нет Впрочем, многие жители города на Неве, непривыкшие к зною, даже рады прохладе и ветерку. Лучше умеренный «плюс», чем плавиться от жары. Вот для них ближайшие суббота и воскресенье станут идеальными. Будет и солнце и редкие дожди.

- 13 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура составит +16...+18 градусов. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Почти такой же прогноз с выглядывающим из-за облаков солнышком и периодическими осадками метеорологи дают и на воскресенье.

14 июля над Северной столицей вновь пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер. Атмосферное давление медленно поползет вверх, а воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Впрочем, главное не погода а настроение. Хорошего вам отдыха, дорогие читатели!

ИСТОЧНИК KP.RU