В сквере на Смоленке нашли тело оператора одного из петербургских телеканалов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-13T12:54:51+03:00

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Полиция Васильевского района Санкт-Петербурга выясняет причины гибели 55-летнего Петра Микова, тело которого было найдено днем 12 июля в сквере на Новосмоленской набережной. Внимание СМИ к происшествию привлекло то, что 55-летний мужчина был их коллегой. Он долгое время работал на петербургских телеканалах.

- Миков начинал свою карьеру на Ленинградском ТВ, в редакции программы «Монитор» и «Пятое колесо». В последнее время он был оператором ток-шоу «Открытая студия» 78 канала, - пишет ТАСС.

В 2011 году Петр Миков стал лауреатом премии «Золотое перо» в номинации за операторскую работу (документальный фильм «Русские сезоны Начо Дуато».

Известно, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом был найден пистолет, зарегистрированный на погибшего. По предварительной информации, незадолго до инцидента в семье погибшего произошел конфликт, после чего мужчину ушел из квартиры на улицу и больше не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU