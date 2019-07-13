2019-07-13T15:28:20+03:00
Общество

Над Петербургом летала военная авиация: Репетиция ко Дню ВМФ, - догадались горожане

Транспортные и боевые самолеты и вертолеты утром 13 июля видели в разных районах Северной столицы [видео]
Петр КИБЕР
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13 июля над Петербургом летала военная авиация. Фото: vk.com/spb_today13 июля над Петербургом летала военная авиация. Фото: vk.com/spb_today
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Необычно шумно было утром субботы во многих районах Петербурга. Акустический дискомфорт создавала низколетавшая военная авиация, начавшая 13 июля репетиции ко Дню ВМФ. И если шум немного мешал петербуржцам отдыхать в законный выходной, то кадры боевых и транспортных самолетов и вертолетов получились отличные.

- О репетиции военные не предупреждали. Морская авиация пронеслась над городом, напугав особо впечатлительных, - сообщают горожане в соцсетях.

Боевые самолеты над Петербургом: Авиация начала репетиции ко Дню ВМФ.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Но, учитывая, что самолеты - не танки и перекрывать дороги ради тренировочных полетов не надо, петербуржцы отнеслись к мероприятию с философским спокойствием и даже ощутили гордость за страну.

- Красиво когда они очень низенько проходят, аж дух захватывает. Всю мощь ощущаешь, - пишут петербуржцы в комментариях к кадрам с пролетающими самолетами и вертолетами.

Напомним, что парад с участием авиации на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет 28 июля. В нем примут участие более 40 единиц авиатехники.

В том числе самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, А-50, Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28 и Ка-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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