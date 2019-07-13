Над Петербургом летала военная авиация: Репетиция ко Дню ВМФ, - догадались горожане
Необычно шумно было утром субботы во многих районах Петербурга. Акустический дискомфорт создавала низколетавшая военная авиация, начавшая 13 июля репетиции ко Дню ВМФ. И если шум немного мешал петербуржцам отдыхать в законный выходной, то кадры боевых и транспортных самолетов и вертолетов получились отличные.
- О репетиции военные не предупреждали. Морская авиация пронеслась над городом, напугав особо впечатлительных, - сообщают горожане в соцсетях.
Боевые самолеты над Петербургом: Авиация начала репетиции ко Дню ВМФ.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Но, учитывая, что самолеты - не танки и перекрывать дороги ради тренировочных полетов не надо, петербуржцы отнеслись к мероприятию с философским спокойствием и даже ощутили гордость за страну.
- Красиво когда они очень низенько проходят, аж дух захватывает. Всю мощь ощущаешь, - пишут петербуржцы в комментариях к кадрам с пролетающими самолетами и вертолетами.
Напомним, что парад с участием авиации на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет 28 июля. В нем примут участие более 40 единиц авиатехники.
В том числе самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, А-50, Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28 и Ка-29.
ИСТОЧНИК KP.RU