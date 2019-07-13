Молодежный «Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в первом туре нового чемпионата России

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-13T18:14:00+03:00

Зенитовская молодежка хоть и с трудом, но обыграла сверстников из Тамбова. Фото: ФК "Зенит"

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«Зенит» стартовал с победы в новом чемпионате России. Сине-бело-голубые с трудом, но одолели новичка - футбольный клуб «Тамбов». Но ни Дзюба, ни Азмун за петербуржцев не играли, ведь речь идет от молодежной команде, которой руководит Константин Зырянов.

- Первый мяч в матче, который проходил в «Газпром»-Академии, забил Роман Ногтев на 48-й минуте. Через одиннадцать минут гости отыгрались после удара Ильи Мамкина. Первую победу в чемпионате сине-бело-голубым принес Андрей Анисимов на 93-ей минуте, технично пробив с линии штрафной, -сообщает пресс-служба «Зенита».

Впрочем, несмотря на победу наставник молодежки был не слишком доволен игрой команды.

- Мы ориентировались на начало прошлого сезона. Тогда начали с поражения от дебютанта Российской премьер-лиги — «Енисея» (1:2). Не скажу, что в игре с «Тамбовом» мы показали фееричный футболу, не скажу даже, что мы показали хороший футбол, - заявил после матча Константин Зырянов, отметив лишь старание своих футболистов.

Теперь петербургской молодежке предстоит еще одно испытание новичком высшей лиги чемпионата. 20 июля «Зенит-м» сыграет в гостях против ФК «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU