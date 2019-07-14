2019-07-14T09:18:44+03:00
Происшествия

17 пожарных тушили квартиру на улице Ткачей в Санкт-Петербурге

На борьбу с огнем ушло более полутора часов
Сергей ВОЛЧКОВ
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На борьбу с огнем прибыли четыре машины и 17 человек личного состава.На борьбу с огнем прибыли четыре машины и 17 человек личного состава.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несколько часов назад в Санкт-Петербурге кто-то, судя по всему, решил добавить прохладной июльской ночи огня, а сотрудникам МЧС – работы. В 00:52 дежурному поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома на улице Ткачей в Невском районе.

- На место оперативно прибыли четыре пожарных машины и 17 человек личного состава, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МЧС. – Борьба с огнем продолжалась чуть больше полутора часов. В 2:14 возгорание было успешно ликвидировано.

По словам пресс-службы ведомства, огонь охватил 14 квадратных метров площади. Не самый серьезный пожар – петербургские огнеборцы, во всяком случае, видали и покрупнее – но, безусловно, и не самый легкий. По счастью, обошлось без жертв – сведения о пострадавших в МЧС не поступали. Причины случившегося установит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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