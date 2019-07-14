17 пожарных тушили квартиру на улице Ткачей в Санкт-Петербурге
Несколько часов назад в Санкт-Петербурге кто-то, судя по всему, решил добавить прохладной июльской ночи огня, а сотрудникам МЧС – работы. В 00:52 дежурному поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома на улице Ткачей в Невском районе.
- На место оперативно прибыли четыре пожарных машины и 17 человек личного состава, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МЧС. – Борьба с огнем продолжалась чуть больше полутора часов. В 2:14 возгорание было успешно ликвидировано.
По словам пресс-службы ведомства, огонь охватил 14 квадратных метров площади. Не самый серьезный пожар – петербургские огнеборцы, во всяком случае, видали и покрупнее – но, безусловно, и не самый легкий. По счастью, обошлось без жертв – сведения о пострадавших в МЧС не поступали. Причины случившегося установит проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU