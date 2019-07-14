2019-07-14T15:00:54+03:00
Общество

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров получил награду от патриарха Кирилла

Из рук настоятельницы монастыря и архиепископа Феогноста Макаров принял диплом и медаль святого Иоанна Кронштадского
Сергей ВОЛЧКОВ
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Наград Вячеслав Макаров удостоился за многолетнюю помощь Иоанновскому монастырю. Фото: пресс-службе Законодательного собранияНаград Вячеслав Макаров удостоился за многолетнюю помощь Иоанновскому монастырю. Фото: пресс-службе Законодательного собрания
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Вчера, 13 июля, в Иоанновском женском монастыре состоялось богослужение, посвященное Собору святых славных и всехвальных 12-ти апостолов – древнему православному празднику. В числе прочих на нем присутствовал и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- После окончания богослужения архиепископ Феогност и настоятельница монастыря Игуменья Людмила вручили Вячеславу Макарову диплом и медаль святого Иоанна Кронштадтского за постоянную многолетнюю помощь Иоанновскому монастырю, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Законодательного собрания.

В ведомстве отмечают также, что памятные награды были вручены председателю по личному поручению патриарха Кирилла.

Иоанновский монастырь был основан в 1900 году Иоанном Кронштадским. В советское время обитель закрыли, а помещения передали разным организациям. В 1989 году монастырский комплекс вернули церкви. Реставрационные и восстановительные работы в нем продолжаются до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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