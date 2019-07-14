2019-07-14T21:29:37+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон

В мероприятии приняли участие 353 предприятия и 46 000 специалистов
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Вот что такое настоящий размах!Вот что такое настоящий размах!Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге подвели итоги девятого Международного военно-морского салона. Мероприятие, уже ставшее для нашего города традиционным, прошло с размахом: в нем приняли участие 353 предприятия из 29 стран мира, а экспозиция, разместившаяся в павильонах, у причалов Морского вокзала и непосредственно в акватории, заняла больше 15 000 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-центре.

- Среди участников были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России, - отметили организаторы. - Значительные площади экспозиции заняли производители судового оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

Особый интерес у гостей и участников вызвала демонстрационная часть: на не представили 16 новейших судов из состава МЧС, ФСБ и других специальных ведомств – в том числе фреат «Адмирал Касатонов», десантный катер «Мичман Лермонтов», малые ракетные, патрульные, транспортные и сторожевые корабли.

Достойной вышла и деловая часть. За то время, пока Военно-морской салон был открыт, его участники провели 130 официальных переговоров с участием Главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц, представителей АО «Рособоронэкспорт» и других ведущих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге
В Ленобласти семья с детьми попала под обстрел
Украшения на три миллиона рублей украли у петербурженки в туалете «Ленинград Центра»
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров получил награду от патриарха Кирилла
В Санкт-Петербурге на станции техобслуживания поселился птенец большой выпи
Петербуржец прыгнул в канал из-за ссоры с девушкой
На мачте «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге можно будет сфотографироваться с Кубком чемпионов России
Два тяжелых ДТП на одном и том же перекрестке произошли за сутки в Курортном районе Санкт-Петербурга
17 пожарных тушили квартиру на улице Ткачей в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 14 июля в Санкт-Петербурге: облачно и тепло
Петербуржцы задержали пьяного водителя каршеринга, который врезался в такси и вылетел на тротуар
В Ленинградской области похолодает до +2 градусов
В Петербурге умер поэт Виктор Соснора
Молодежный «Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в первом туре нового чемпионата России
В массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
Живодер из Янино, таскавший собаку на привязи за мопедом, пойдет под суд
Над Петербургом летала военная авиация: Репетиция ко Дню ВМФ, - догадались горожане
Трансфер года: Анюков решил возобновить карьеру и перешел в «Крылья Советов»
Не трите скульптуру, она - не морковка: Петербурженка вышла на пикет, чтобы защитить памятники от вандалов
В сквере на Смоленке нашли тело оператора одного из петербургских телеканалов
Знаменитый на всю страну: В Петербурге показали трактор «Кировец» нового поколения