В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон

СЕГОДНЯ 21:29 2019-07-14T21:29:37+03:00

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В Санкт-Петербурге подвели итоги девятого Международного военно-морского салона. Мероприятие, уже ставшее для нашего города традиционным, прошло с размахом: в нем приняли участие 353 предприятия из 29 стран мира, а экспозиция, разместившаяся в павильонах, у причалов Морского вокзала и непосредственно в акватории, заняла больше 15 000 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-центре.

- Среди участников были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России, - отметили организаторы. - Значительные площади экспозиции заняли производители судового оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

Особый интерес у гостей и участников вызвала демонстрационная часть: на не представили 16 новейших судов из состава МЧС, ФСБ и других специальных ведомств – в том числе фреат «Адмирал Касатонов», десантный катер «Мичман Лермонтов», малые ракетные, патрульные, транспортные и сторожевые корабли.

Достойной вышла и деловая часть. За то время, пока Военно-морской салон был открыт, его участники провели 130 официальных переговоров с участием Главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц, представителей АО «Рособоронэкспорт» и других ведущих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU