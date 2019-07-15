2019-07-15T08:41:50+03:00
Общество

Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково

По данным аэропорта, рейс отменен [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет в Новый Уренгой вернулся в Пулково, покружив полтора часа над ПетербургомСамолет в Новый Уренгой вернулся в Пулково, покружив полтора часа над ПетербургомФото: Олег ЗОЛОТО
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Вылетевший сегодня, 15 июля, в 4 утра из Петербурга в Новый Уренгой самолет рейса YC 846 авиакомпании «Ямал», полтора часа кружил над Северной столицей, не решаясь отправиться в полет. В итоге, нарисовав в небе несколько колец, лайнер вернулся обратно в аэропорт Пулково.

Странные «рисунки» траектории полета самолета в Новый Уренгой видно на карте портала, отслеживающего лайнеры в воздухе. Воздушное судно вылетело и Пулково, сделало разворот над Финским заливом, пересекло город и потом долго кружило над северо-восточной частью Ленинградской области.

Лайнер сделал несколько кругов над Ленобластью и вернулся в аэропорт / скрин Flightradar24

Лайнер сделал несколько кругов над Ленобластью и вернулся в аэропорт / скрин Flightradar24

- Значит, поломка какая-то. Когда кружат обычно это либо занята полоса, либо топливо вырабатывают, чтобы не загорелся, - выдвинул предположение в пользователь в соцсети.

На данный момент, по данным информационного табло Пулково, рейс YC 846 отменен. В чем причины возвращения самолета, пока не известно. «КП-Петербург» выясняет, где сейчас пассажиры и будет ли замена самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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