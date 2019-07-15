2019-07-15T14:33:00+03:00
Спорт

Семак отметил первую победу «Зенита» в сезоне зажигательным танцем с женой

Главный тренер сине-бело-голубых после матча с «Тамбовом» прокатился на прогулочном катере по ночному Петербургу [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Семак отметил первую победу "Зенита" романтической прогулкой с женой.Семак отметил первую победу "Зенита" романтической прогулкой с женой.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 июля в России стартовал новый футбольный чемпионат. В рамках первого тура Премьер-лиги петербургский «Зенит» принимал новичка высшего дивизиона - ФК «Тамбов». Несмотря на то, что многие боялись недооценки противника, сине-бело-голубые победили, хоть и не без труда. А главный тренер команды даже отметил викторию танцами с женой.

- Зажигательный танец Семака и его жены после победы «Зенита» над «Тамбовом», - подписано видео, размещенное в соцсетях.

Сергей Семак отметил победу "Зенита" над "Тамбовом" зажигательными танцами с женой. Видео: twitter.com/optaluna

Причем «зажигали» Сергей Богданович и его супруга на прогулочном катере во время тура по ночному Петербургу. Из динамиков звучал хит Chandelier австралийской исполнительницы Sia, а главный тренер «Зенита» кружил жену в танце на фоне водной глади Невы и разводных мостов.

Напомним, что в первом матче нового чемпионата России сине-бело-голубые обыграли гостей из Тамбова со счетом 2:1. У петербуржцев голы на счету Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция поймала злоумышленников, сливавших топливо с нефтепровода
Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island
В петербургской школе родители отдали 200 тысяч рублей за обучение детей в бесплатных секциях
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
«Сдавая кровь – помогаешь другим людям»: Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором
Лоси пришли к метро «Девяткино» в поисках «доступного жилья»
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево
Петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в WhatsApp
Подготовка ко Дню ВМФ перекроет движение в Петербурге до конца июля
Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации» в Петербурге
Безработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей
Породистого пса похитили из номера отеля под Петербургом, а увидев полицию, подкинули обратно
Россия стала серебряным медалистом первенства Европы U-15
«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно
«В консульстве от нас отказались»: Застрявшие в Болгарии петербуржцы боятся остаться на улице
Школьники разбились о глухую стену гаража, угнав родительскую машину в Петербурге
Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»
Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково
Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди
В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге