Семак отметил первую победу «Зенита» в сезоне зажигательным танцем с женой

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-15T14:33:00+03:00

Главный тренер сине-бело-голубых после матча с «Тамбовом» прокатился на прогулочном катере по ночному Петербургу [видео]

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В воскресенье, 14 июля в России стартовал новый футбольный чемпионат. В рамках первого тура Премьер-лиги петербургский «Зенит» принимал новичка высшего дивизиона - ФК «Тамбов». Несмотря на то, что многие боялись недооценки противника, сине-бело-голубые победили, хоть и не без труда. А главный тренер команды даже отметил викторию танцами с женой.

- Зажигательный танец Семака и его жены после победы «Зенита» над «Тамбовом», - подписано видео, размещенное в соцсетях.

Сергей Семак отметил победу "Зенита" над "Тамбовом" зажигательными танцами с женой. Видео: twitter.com/optaluna

Причем «зажигали» Сергей Богданович и его супруга на прогулочном катере во время тура по ночному Петербургу. Из динамиков звучал хит Chandelier австралийской исполнительницы Sia, а главный тренер «Зенита» кружил жену в танце на фоне водной глади Невы и разводных мостов.

Напомним, что в первом матче нового чемпионата России сине-бело-голубые обыграли гостей из Тамбова со счетом 2:1. У петербуржцев голы на счету Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

ИСТОЧНИК KP.RU