«Сдавая кровь – помогаешь другим людям»: Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-15T15:29:23+03:00

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Старший инструктор газодымозащитной службы 34-й пожарно-спасательной части МЧС России Иван Тимофеев получил знак «Почетный донор Санкт-Петербурга». Однако спасатель не считает себя героем и уверен, что если бы люди знали больше о донорстве, то сами занимались этим активнее. Сдавать кровь он начал еще в 2007 году в возрасте 18 лет и по сей день помогает нуждающимся.

- Когда смотришь на малышей, на их родителей, рождается желание помочь им хоть чем-то,- приводит слова Тимофеева «Федеральное агентство новостей».

Сейчас спасатель сдает кровь либо адресно, либо по просьбе фонда. Из компонентов крови создают различные препараты, которые до сих пор ничем другим не могут заменить.

За раз Иван сдает пол-литра крови. По его словам, ни физически, ни психологически это никак не влияет на его состояние и после он отправляется на свою ответственную работу.

- Чтобы сдавать свою кровь, нужно выполнять требования врачей: правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, сдавать анализы и следить за своим здоровьем, - разъяснил почетный донор.

Сдавая кровь, люди спасают кому-то жизнь. А, по мнению спасателя, помогать окружающим и не быть равнодушным крайне важно.

ИСТОЧНИК KP.RU