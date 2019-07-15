С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-15T15:37:24+03:00

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Несмотря на то, что на прошедшей неделе дожди поливали Петербург с завидным постоянством, убирать улицы города в любом случае пришлось. И если в воздухе пыли особо не было, то на дорогах, тротуарах и во дворах грязи скопилось предостаточно.

- С 8 по 14 июля с улиц города было вывезено более 2,3 тысяч тонн смета и 357 тонн мусора, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Но, разумеется, сам по себе мусор в машины не собрался и на свалку не уехал. Чтобы очистить город от грязи, дворники, трактористы и водители спецтехники в сумме отработали больше 12 тысяч рабочих смен. А для помывки магистралей и дворов Северной столицы было израсходовано 26 тысяч кубометров воды.

Ежедневно для поддержания Петербурга в чистоте на службу выходят 368 единиц спецтехники и 889 работников ручного труда.

В комитете по благоустройству напоминают горожанам, что дежурная служба принимает жалобы и обращения, связанные с уборкой дорог и тротуаров по телефону: (812) 314-60-13. Звонить можно круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU