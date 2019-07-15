2019-07-15T15:52:37+03:00
Происшествия

В петербургской школе родители отдали 200 тысяч рублей за обучение детей в бесплатных секциях

Отцы и матери отдавали деньги, наивно полагая, что их дети хотят в платные группы
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургской школе требовали деньги за прием детей в бесплатные секцииВ петербургской школе требовали деньги за прием детей в бесплатные секцииФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге прокуратура Красносельского района пресекла сбор денег за бесплатные дополнительные занятия для школьников. В одном учебном заведении родителей детей обманывали, уверяя, что их воспитанники ходят в платные группы, хотя это было совсем не так.

- Во время проверки прокуратура выяснила, что в ГБОУ СОШ № 546 двое детей зачислены в группу по водному поло и спортивному плавания. Занятия должны быть совершенно бесплатные, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Однако оказалось, что с декабря 2016 года по декабрь 2018 с родителей этих учеников сотрудники школы брали деньги. Они утверждали, что дети учатся в платной группе, поэтому необходимо систематически отдавать не менее 200 тысяч рублей на обучение, участие в соревнованиях и переезды к местам сборов.

Информацию о недобросовестных работников школы прокуратура направила в следственный орган. Возможно, после проверки будет возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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