Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island
Комитет по контролю за имуществом выселил из жилого дома первый отель. Но это не начало массовой компании по выдворению «постоялых дворов» из многоквартирных зданий, которое может начаться в октябре из-за соответствующего закона, а лишь имущественные споры. Заведение Stony Island незаконо занимало мансарду в доме на Каменноостровском проспекте.
- Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества освободили незаконно занимаемое помещение площадью 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ).
Известно, что арендного договора на мансарду никогда не существовало в природе. Индивидуальному предпринимателю, который являлся фактическим владельцем гостиницы, было предложено добровольно освободить помещение.
Частично отель съехал, но оставшуюся обстановку пришлось вывозить сотрудниками комитета. Теперь мансарду передадут в ведение администрации Петроградского района, а в ККИ пообещали следить, чтобы туда вновь кто-нибудь самовольно не заселился.
ИСТОЧНИК KP.RU