Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-15T16:06:18+03:00

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Комитет по контролю за имуществом выселил из жилого дома первый отель. Но это не начало массовой компании по выдворению «постоялых дворов» из многоквартирных зданий, которое может начаться в октябре из-за соответствующего закона, а лишь имущественные споры. Заведение Stony Island незаконо занимало мансарду в доме на Каменноостровском проспекте.

- Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества освободили незаконно занимаемое помещение площадью 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Известно, что арендного договора на мансарду никогда не существовало в природе. Индивидуальному предпринимателю, который являлся фактическим владельцем гостиницы, было предложено добровольно освободить помещение.

Частично отель съехал, но оставшуюся обстановку пришлось вывозить сотрудниками комитета. Теперь мансарду передадут в ведение администрации Петроградского района, а в ККИ пообещали следить, чтобы туда вновь кто-нибудь самовольно не заселился.

ИСТОЧНИК KP.RU