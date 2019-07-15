Полиция поймала злоумышленников, сливавших топливо с нефтепровода

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-15T16:49:16+03:00

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Казалось, что времена наглого и открытого способа нелегально «добывать» топливо, делая врезку в магистральный нефтопровод давно прошли, но нет. В руки петербургских полицейских попалась группа злоумышленников, которая именно таким образом воровала дизельное топливо.

- Организатором данной группы, по версии полиции, являлся 31-летний гражданин, который изобличен в совершении указанных противоправных деяний - систематических хищений дизельного топлива, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В организованную группу входили несколько человек возрастом от 32 до 51 года. Дело было поставлено серьезно. В ходе обыска у членов преступного сообщества изъяли 16 мобильных телефонов, 4 рации, 2 компьютера, 5 флешкарт, 2 жестких диска, бинокль, прибор ночного видения, оборудование для врезок, шланги и прочие, необходимые в работе похитителя топлива вещи.

Сейчас все фигуранты задержаны, в отношении них Главным следственным управлением СК России заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU