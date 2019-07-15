Спасатели разнесли полтуалета, чтобы достать погибающего котенка

15 Июль 17:46 2019-07-18T00:27:00+03:00

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Современные многоэтажки рассчитаны на то, что в них будут жить люди. А о домашних и тем более уличных животных при строительстве не думает никто. Именно поэтому кошки то и дело падают в вентиляционные шахты и погибают. А чтобы успеть спасти несчастного мурлыку, приходиться разнести половину квартиры. И хорошо, если одной.

- Лишь четыре дня назад в этом доме и подъезде в вентиляции погибла кошка, как поступил новый вызов, - сообщают на своей страницы в соцсетях члены отряда «Кошкиспас».

Помня недавнюю трагедию, спасатели срочно выехали по адресу в микрорайон Каменка. Ситуация повторилась в точности: котенок, гуляя по чердаку провалился в открытую вентшахту, которая не закрыта решеткой. Несколько часов ушло на то, чтобы определить, на каком этаже застрял несчастный.

Потом, с благословления хозяйки квартиры, пришлось разобрать унитаз и продолбить дыру в стене туалета. Через нее истощенного и измученного жаждой котенка удалось достать. Теперь мурлыке ищут новый дом, а хозяевам предстоит ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU