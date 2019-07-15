2019-07-15T20:52:22+03:00
Авто

На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней ограничат движение

Из-за устранения колейности будет полностью перекрыт один из съездов
Петр КИБЕР
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Одиг из съездов с КАД в районе Пулковского шоссе закроют на неделю.Одиг из съездов с КАД в районе Пулковского шоссе закроют на неделю.
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На очередной участок петербургской Кольцевой автодороги выходят дорожные бригады. Чтобы избавить трассу от колейности, придется снять асфальт и уложить на его место новый. Такие работы всегда требуют времени. Так, на пять дней будет полностью перекрыт один из съездов на развязке с Пулковским шоссе.

- В период с 19 по 23 июля 2019 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Дорожники напоминают, что ремонт проводится согласно утвержденным срокам и схеме движения, а также убедительно просят автомобилистов учитывать изменения в транспортной обстановке и заранее планировать маршруты объезда.

Для информирования водителей, сообщения о ремонте будут выводиться на световые табло КАДа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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