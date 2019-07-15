Когда ты всюду один - это «Сплин»: Легендарному Александру Васильеву - 50

СЕГОДНЯ 21:49 2019-07-15T21:49:09+03:00

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«Орбит без сахара», «Выхода нет», «Остаемся зимовать» - кто в конце 90-х - начале 2000-х не напевал эти песни петербургской рок-группы «Сплин», моментально ворвавшейся во все хит-парады радиостанций. Простые песни были наполнены своим особым, глубоким смыслом. азалось, еще вчера солист и лидер коллектива Алексей Васильев пел бессмертное: «Когда ты всюду один - это «Сплин», а уже сегодня ему исполняется 50!

- В этот летний день родился тот человек, чьи песни были рядом с нами в самые нужные моменты жизни, тот человек, чьих песен так много в наших плейлистах, тот человек, без которого многие из нас, наверное, и не представляют своей жизни, - поздравляют музыканта в соцсетях поклонники.

Впрочем, сам Александр юбилей громко не празднует. В отличие от звезд поп-сцены, делающих пиар по любому поводу, Васильев не соответствует статусу известного человека и не лезет в объектив телекамеры. Но и затворником лидера «Сплина» назвать нельзя. Группа активно гастролирует и лишь недавно музыканты спели «Мое сердце» и «Рай в шалаше» на «Что? Где? Когда?». А там на то и знатоки, чтобы понимать толк в хорошей музыке.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям с юбилеем и желает Александру Васильеву никогда не быть одному. Особенно в день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU