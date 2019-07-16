«Похоже на поджог»: Три машины сгорели ночью в Мурино

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-16T09:02:28+03:00

В Мурино ночью сгорели три машины, местные жители считают, что это поджог Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожарные успели потушить огонь до того, как он перекинулся на остальные припаркованные автомобили [видео]

Изменить размер текста: A A

Ночную тишину одного из дворов в городе Мурино Ленобласти сегодня нарушили потрескивание горящих машин и вой сирен. Глубоко за полночь, в районе трех, 16 июля, местные жители увидели огромный столб черного дыма, который поднимался от пылающего костра из автомобилей.

Ночью в Мурино сгорели три машины .

- Похоже на поджог, - считают жители двора, где произошло ЧП.

Когда пожарные расчеты приехали во дворы на улице Шувалова, мощным огнем полыхали две машины, у третьей уже схватилась водительская дверь, а четвертая коптилась от черного дыма.

Справились спасатели с огнем за полчаса. В четыре часа ночи они уже заканчивали тушить автомобили и начали проверку, для того, чтобы выяснить, насколько сильны повреждения.

Что касается причин пожара, то предположения местных жителей, которые выдвигают версию поджога, пока что не подтвердились. После осмотра, сотрудники надзорной деятельности выяснят правду.

ИСТОЧНИК KP.RU