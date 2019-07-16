Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-16T11:38:41+03:00

На свидание вместо незнакомки из интернета к Петербуржцу пришли трое мужчин с пистолетом и угрозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Молодой житель Петербурга стал жертвой интернет-знакомства. Парень отправился на первое свидание с девушкой. Но вместо милой спутницы на встречу пришли совсем не настроенные на романтический вечер мужчины, которые, запугав юношу, вытрясли из него почти 400 тысяч рублей. О своем незабываемом свидании пострадавший парень рассказал полиции во вторник, 16 июля.

- 23-летний парень познакомился в одной из соцсетей с девушкой: разговорились, стали общаться и в итоге условились о встрече, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Свидание было назначено на 12 июля. В назначенное время парень явился в назначенное место у дома 26 по Искровскому проспекту в Выборгском районе. Но интернет-незнакомка так и не явилась.

Вместо нее подъехали трое мужчин. Они схватили парня и затолкали его в машину, сопровождая все угрозами. Запугав молодого Ромео, вынудили отдать им деньги – почти 400 тысяч рублей. После этого юношу отпустили.

Романтический вечер так и не сложился. Свидание вслепую может превратиться в уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU