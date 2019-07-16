2019-07-16T12:07:03+03:00
Звезды

Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories

Музыкальным хедлайнером стала Муся Тотибадзе
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Сбербанк Премьер нацелен на активную поддержку социальных и культурных проектов.Сбербанк Премьер нацелен на активную поддержку социальных и культурных проектов.
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 13 июля, на Елагином острове в Петербурге отгремел ежегодный фестиваль «Усадьба Jazz». Кроме музыкальной части гости мероприятия имели возможность присутствовать на публичных выступлениях звездных спикеров. Организаторами выступили Сбербанк Премьер и Mastercard.

В рамках совместного проекта Premier Stories участие в нем приняли: режиссер Нигина Сайфуллаева, композитор Кирилл Рихтер и экологический просветитель Дмитрий Иоффе. Модератором дискуссии выступил редактор музыкального раздела «Афиши. Daily» Николай Овчинников.

Музыкальным хедлайнером проекта Premier Stories стала Муся Тотибадзе - российская певица и актриса, исполнившая песни из нового альбома «Мальчик».

- Мы гордимся тем, что смогли организовать площадку нового проекта Сбербанк Премьер - Premier Stories, который проходил в этом году впервые, - отметила Светлана Романова, руководитель Сбербанк Премьер. - Проект создан для открытого диалога между людьми, которые являются драйверами в развитии нашей культуры, экологии, кинематографа и других значимых сфер. Сбербанк Премьер нацелен на активную поддержку социальных проектов, а значит на культовом фестивале «Усадьба Jazz» мы сделали первый шаг, положили начало новому направлению в своей деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка
Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями
Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс
Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе
Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом
Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней
Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути
Топор, сделанный во II тысячелетии до н.э., задержали в Пулково при попытке вывезти в США
«Похоже на поджог»: Три машины сгорели ночью в Мурино
Водитель каршеринга сбежал, устроив массовое ДТП с «перевертышем» в Петербурге
Жаркая погода вернется во вторник, 16 июля, в Петербург
Рейс из Казани в Петербург сел в аэропорту вылета из-за технической неисправности
Когда ты всюду один - это «Сплин»: Легендарному Александру Васильеву - 50
Росморречфлот назвал инцидент с врезавшимся Дворцовую набережную «Метеором» жесткой швартовкой
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней ограничат движение
Оксана Дмитриева заявила, что проблемы на муниципальных выборах есть, но ситуация лучше, чем в 2014 году
Спасатели разнесли полтуалета, чтобы достать погибающего котенка
В ночь с 16 на 17 июля петербуржцы смогут увидеть последнее на ближайшие 6 лет лунное затмение
Глава Петербурга потребовал в недельный срок ликвидировать стихийные свалки
Полиция поймала злоумышленников, сливавших топливо с нефтепровода
Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island
В петербургской школе родители отдали 200 тысяч рублей за обучение детей в бесплатных секциях
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
«Сдавая кровь – помогаешь другим людям»: Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором
Лоси пришли к метро «Девяткино» в поисках «доступного жилья»
Семак отметил первую победу «Зенита» в сезоне зажигательным танцем с женой
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево