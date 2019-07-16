Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-16T12:07:03+03:00

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В минувшую субботу, 13 июля, на Елагином острове в Петербурге отгремел ежегодный фестиваль «Усадьба Jazz». Кроме музыкальной части гости мероприятия имели возможность присутствовать на публичных выступлениях звездных спикеров. Организаторами выступили Сбербанк Премьер и Mastercard.

В рамках совместного проекта Premier Stories участие в нем приняли: режиссер Нигина Сайфуллаева, композитор Кирилл Рихтер и экологический просветитель Дмитрий Иоффе. Модератором дискуссии выступил редактор музыкального раздела «Афиши. Daily» Николай Овчинников.

Музыкальным хедлайнером проекта Premier Stories стала Муся Тотибадзе - российская певица и актриса, исполнившая песни из нового альбома «Мальчик».

- Мы гордимся тем, что смогли организовать площадку нового проекта Сбербанк Премьер - Premier Stories, который проходил в этом году впервые, - отметила Светлана Романова, руководитель Сбербанк Премьер. - Проект создан для открытого диалога между людьми, которые являются драйверами в развитии нашей культуры, экологии, кинематографа и других значимых сфер. Сбербанк Премьер нацелен на активную поддержку социальных проектов, а значит на культовом фестивале «Усадьба Jazz» мы сделали первый шаг, положили начало новому направлению в своей деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU