Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-16T12:42:44+03:00

До осени рабочие должны привести все дороги в порядок

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Начальники районных дорожных служб, обслуживающих региональные трассы Ленинградской области, переносят собственные отпускные дни. Все это из-за того, что дороги в регионе требуют быстрого ремонта, закончить который надо полностью до наступления холодов.

- У нас есть ряд претензий к летнему содержанию дорог. Это касается как окашивания травы в полосе отвода, так и уборки мусора на обочинах. Кроме того, необходимо форсировать темпы ямочного ремонта, - рассказал председатель дорожного ведомства Юрий Запалатский на совещании с руководителями структурных подразделений комитета и ГКУ «Ленавтодор».

Всего за начало июля с региональных трасс ДРСУ вывезли свыше 1 тысячи кубометров мусора, скошено свыше 50 тысяч квадратных метров травы и мелкого кустарника. Бытовые отходы наглядно демонстрируют наступление устойчивого дачного сезона: большего всего приходится вывозить пластиковую тару, бутылки, пакеты, коробки и пенопласт.

Напомним, обслуживанием 10 тысяч километров областных дорог занимаются шесть государственных предприятий — дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ), учредителем которых выступает комитет по дорожному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU