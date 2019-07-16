2019-07-16T13:06:01+03:00
Общество

Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями

Обнаружила несоответствия система ветконтроля «Меркурий»
Лилия КОЗЛОВА
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Система ветконтроля «Меркурий» выявила нарушения ввоза в Петербург молочной продукцииСистема ветконтроля «Меркурий» выявила нарушения ввоза в Петербург молочной продукцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявило грубые нарушения в поставках сухой молочной продукции из Республики Беларусь компании ООО «Спектр». Оказалось, что объемы входящей и исходящей продукции не совпадают.

- С помощью системы ветконтроля «Меркурий» подтвердился факт несоответствия объемов входящей и исходящей продукции, перемещаемой по ветеринарным сопроводительным документам (ВСД). Исходящий объем сухой молочной сыворотки в несколько раз превысил количество поступившей продукции на предприятие. Кроме того, оформленные документы в Брянской области, гасились организацией в Петербурге через одну минуту после их оформления, - сообщили в надзорном органе.

В отношении поставщика возбуждено административное дело, а также установлен запрет для работы в «Меркурии».

Также благодаря системе в мае-июне специалисты ведомства зафиксировали факты поставок ООО «Ниша» из Удмуртии через Петербург сухого молока в Мордовию, при этом гашение и оформление ветеринарных сопроводительных документов проводилось в сроки, не соответствующие реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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