2019-07-16T13:33:43+03:00
Общество

Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка

Продукты содержат вместо молочных растительные жиры
Лилия КОЗЛОВА
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На прилавках магазинов Петербурга обнаружили поддельное сливочное маслоНа прилавках магазинов Петербурга обнаружили поддельное сливочное маслоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сливочное масло прочно заняло лидирующую позицию среди самых подделываемых молочных продуктов на прилавках петербургских магазинов. Во время проверки «Общественный контроль» выяснил, что каждая вторая пачка – это подделка.

- Результаты экспертизы таковы: 12 из 18 образцов сливочного масла разных производителей не соответствовали требованиям ГОСТа. При этом в составе каждого второго содержатся растительные жиры, а в восьми из всех пачек вообще не было молочных жиров, - говорится в исследовании «Общественного контроля».

Одним словом, фальсификат заполонил полки магазинов Петербурга. Под видом сливочного масла петербуржцам продают ничто иное как спред или маргарин.

Все материалы проверки качества сливочного масла «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор, прокуратуру Петербурга и Госдуму.

Эксперты советуют людям быть внимательнее и не покупать фальсификат. А отличить натуральное сливочное масло от подделки можно по нескольким параметрам. Первый – цена. Она не должна быть ниже 100 рублей за стандартную пачку массой 180 г. Второй – наименование изготовителя. Если оно вам ни о чем не говорит или по смыслу не связано с производством молочных продуктов, знайте: перед вами продукция не изготовителя, а фасовщика, который только упаковывает чужой продукт в фольгу или пергамент. Третий – упаковка. Если она безликая, похожая как две капли воды на остальные образцы масла на полке магазина, информация для потребителя напечатана мелким, нечитаемым темным шрифтом на цветном темном фоне, перед вами – стопроцентная подделка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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