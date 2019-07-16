2019-07-16T14:15:23+03:00
Общество

Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой до конца лета

Сейчас поезда не справляются с высоким спросом на поездки
Лилия КОЗЛОВА
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Из Петербурга в Москву до конца лета запустят дополнительные поездаИз Петербурга в Москву до конца лета запустят дополнительные поездаФото: Олег ЗОЛОТО
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Лето – время отдыха и приключений. Сейчас железная дорога не успевает перевозить людей между Москвой и Петербургом. На большое количество желающих пассажиров просто не хватает поездом. В связи с этим РЖД приняло решение запустить дополнительные «Ласточки» между двумя столицами. Курсировать они будут в июле и августе, пока спрос снова не упадет.

Так, из Москвы в Петербург появится поезд № 802, который отправится с Ленинградского на Московский вокзал 18, 21, 23, 25, 28 и 30 июля, а также 1, 4, 6, 8, 13, 15, 20 и 29 августа. Отправляться состав из столицы будет в 15:17 и прибывать в Северную столицу в 23:00. А 22 и 27 августа конечная остановка этого же поезда будет на Ладожском вокзале.

В обратную сторону, из Петербурга в Москву, запустят поезд под номером 801. Он будет курсировать с Московского вокзала на Ленинградский с 17 июля по 28 августа 2019 года по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время отправления – 13:58, а прибытия – 21:52.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 1487 рублей. А по тарифу «туда-обратно» цена за обратный билет снижается на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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