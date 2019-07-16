Во Всеволожске школьница выжила после падения с 12 этажа

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-16T14:54:10+03:00

Во Всеволожске школьница выпала с 12 этажа, но смогла выжить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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«В рубашке родилась» 17-летняя жительница Всеволожска, ведь она смогла остаться в живых после падения с 12 этажа. Раненную девушку с признаками падения с большой высоты утром 15 июля обнаружили жители одной из многоэтажек этого областного города.

- Около пяти часов утра 33-летний местный житель обнаружил у дома 10/1 по Центральной улице молодую девушку. Она была тяжело травмирована, но подавала признаки жизни, - пишет «Оперативное прикрытие».

На вызов примчались врачи реанимационной бригады, которые госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали травмы груди, живота, закрытую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, закрытый перелом бедренной кости.

Позднее полиция выяснила место жительство девушки. Оказалось, что ей 17 лет, она учится в 10 классе местной школы, а в квартире живет вместе с отцом. Мать давно оставила семью и проживает отдельно. На учете в контролирующих органах пострадавшая не состояла. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU