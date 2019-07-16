2019-07-16T14:54:10+03:00
Происшествия

Во Всеволожске школьница выжила после падения с 12 этажа

Лежащую под окнами многоэтажки девушку утром 15 июля обнаружили местные жители
Петр КИБЕР
Поделиться:
Во Всеволожске школьница выпала с 12 этажа, но смогла выжить.Во Всеволожске школьница выпала с 12 этажа, но смогла выжить.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«В рубашке родилась» 17-летняя жительница Всеволожска, ведь она смогла остаться в живых после падения с 12 этажа. Раненную девушку с признаками падения с большой высоты утром 15 июля обнаружили жители одной из многоэтажек этого областного города.

- Около пяти часов утра 33-летний местный житель обнаружил у дома 10/1 по Центральной улице молодую девушку. Она была тяжело травмирована, но подавала признаки жизни, - пишет «Оперативное прикрытие».

На вызов примчались врачи реанимационной бригады, которые госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали травмы груди, живота, закрытую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, закрытый перелом бедренной кости.

Позднее полиция выяснила место жительство девушки. Оказалось, что ей 17 лет, она учится в 10 классе местной школы, а в квартире живет вместе с отцом. Мать давно оставила семью и проживает отдельно. На учете в контролирующих органах пострадавшая не состояла. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на Балтийском заводе тушат 35 спасателей
Тарифный вопрос: Александр Дрозденко распорядился урегулировать коммунальные платежи
Студент из Китая напал с ножом на петербургскую подружку в Мурино
В Петербурге начнут выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах
Пенсионерка отсудила 230 тысяч у жилкомсервиса, поскользнувшись во дворе своего дома в Петербурге
Девочка, которую приковали к постели рухнувшие леса с арки Главного штаба, получила квартиру
Из квартиры 30-летней петербурженки домушники вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой до конца лета
Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка
Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями
Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс
Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories
Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе
Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом
Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней
Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути