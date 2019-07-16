Пенсионерка отсудила 230 тысяч у жилкомсервиса, поскользнувшись во дворе своего дома в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-16T15:14:50+03:00

Пенсионерка, сломавшая ноги из-за гололеда во дворе, отсудила в Петербурге у УК 230 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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Справедливость восторжествовала. В Петербурге во вторник, 16 июля, пожилая женщина отсудила у жилкомсервиса деньги за моральный ущерб. Причина тяжб появилась зимой, когда в феврале 2019 года пенсионерка не смогла пройти нормально по двору своего дома из-за гололеда и снега, и в итоге упала, поломав себе ноги.

- Женщина шла по двору своего многоквартирного дома, поскользнулась на гололеде и упала. В итоге у пенсионерки: перелом обеих лодыжек, правой голени, подвывих стопы, - сообщила прокуратура Петербурга.

Оказалось, что Жилкомсервис №3 Красногвардейского района, который отвечает за тот самый двор, не занимался нормально уборкой снега и наледи, а значит, создавал опасность для местных жителей. Эта опасность и настигла пенсионерку.

Сначала, защищая права пенсионерки, прокурор потребовал взыскать с жилкомсервиса полмиллиона компенсации морального вреда. Однако в итоге, после подписания мирового соглашения, управляющая компания выплатила пострадавшей 230 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU