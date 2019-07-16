2019-07-16T15:22:43+03:00
Общество

В Петербурге начнут выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах

Пилотный проект стартует в двух городских учреждениях
Петр КИБЕР
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Свидетельства о рождении начнут выдавать прямо в роддомах.Свидетельства о рождении начнут выдавать прямо в роддомах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рождение ребенка - радостное и долгожданное событие для большинства родителей. Но с появлением малыша у мам и пап мгновенно прибавляется забот, а ведь надо еще и оформить кучу документов: медицинский полис, страховое свидетельство, сделать прописку, но для начала - получить свидетельство о рождении. Для этого придется потратить драгоценное время и побегать по кабинетам. Но теперь жизнь петербуржцев может стать проще.

- Комитет по здравоохранению займется пилотным проектом по выдаче свидетельств о рождении в роддомах, - говорится в ответе ведомства депутату от партии «Справедливая Россия» Надежде Тихоновой.

Пока речь идет лишь о двух учреждениях: Родильном доме номер 10 и Роддоме номер 18. Здесь новоиспеченные родители смогут получить не только свидетельство о рождении на своего кроху, но и справки, необходимые для получения социальных пособий и выплат.

Напомним, что аналогичная программа работает в Ленинградской области, а в Москве документы в роддомах выдают с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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