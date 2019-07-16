Студент из Китая напал с ножом на петербургскую подружку в Мурино

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-16T16:03:27+03:00

Студент, приехавший учиться в Петербург из Китая, напал с ножом на петербурженку Фото: Олег ЗОЛОТО

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Студент, который приехал учиться в Петербург из Китая, напал с ножом на свою подругу. Произошло все вчера вечером, 15 июля, в квартире одного из домов в городе Мурино. Чем занимались молодые люди до поножовщины, не известно. Однако петербурженка теперь вряд ли будет приходить в гости к своему иностранному другу.

- В многоэтажке в Мурино на улице Авиаторов Балтики, 9/1, стояли шум и громкие крики. Местная жительница обратила внимание, что вопли доносятся совсем рядом и решила выглянуть из квартиры, чтобы посмотреть, что происходит, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Выйдя на лестничную клетку, она увидела на площадке раненую девушку, истекающую кровью. Женщина сразу же схватила телефон и вызвала полицию и «скорую помощь».

Прибывшие правоохранители выяснили, что юную 19-летнюю петербурженку ранил ножом в плечо и грудь 25 летний студент Политехнического университета, который приехал учиться в Северную столицу из Китая. Сейчас он уже задержан.

Известно, что раненая девушка живёт в Парголово и периодически приходила в гости в квартиру в Мурино. Причины кровавой ссоры предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU