2019-07-16T16:23:10+03:00
Общество

Тарифный вопрос: Александр Дрозденко распорядился урегулировать коммунальные платежи

Все варианты рассмотрят на Координационном совете города
Лилия КОЗЛОВА
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Члены правительства рассмотрят вопросы единого регулирования коммунальных тарифов для регионов.Члены правительства рассмотрят вопросы единого регулирования коммунальных тарифов для регионов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На Координационном совете Петербурга и Ленинградской области планируется обсуждение тарифного вопроса. Члены правительства собираются рассмотреть вопросы единого регулирования коммунальных тарифов для регионов.

У Ленобласти уже есть опыт тарифного регулирования в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Однако с жилищно-коммунальными услугами есть свои сложности.

- Если петербургский водоканал «подходит» близко к границе регионов и подключает потребителей Ленинградской области, то тариф для них вырастает. Водопровод на границе с областью обеспечивает другая компания, которая делает накрутку на эксплуатацию. Этот вопрос надо детально обсудить, чтобы не разграничивать жителей агломерации, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас тарифная политика, реализация небольших инфраструктурных проектов, транспортной и инженерной сетей входят в ближайшую перспективу для совместного решения. Задачи средней срочности - создание единой информационной системы, сбор «больших» данных.

- Оценивая итоги работы между Санкт-Петербургом и Ленинградской области, хочу отметить, что произошло улучшение взаимодействия между субъектами, об этом свидетельствует тот факт, что многие вопросы решаются в рабочем порядке, - заключил Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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