В ночь на 17 июля на Неве изменится график разводки мостов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-16T17:16:56+03:00

В ночь на 17 июля, мосты будут разводить до шести утра. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В ближайшие две недели автомобилистам Санкт-Петербурга стоит быть внимательнее. Ради подготовки к параду в честь дня Военно-Морского флота России меняется график разводки мостов.

- В ночь на 17 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены дольше обычного. Остальные переправы разводятся по графику, - сообщает пресс-служба петербургского «Мостотреста».

Литейный мост будет недоступен для движения с 01.40 до 06.00,Троицкий - с 01.20 до 06.00, Дворцовый - с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, а Благовещенский - с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Напомним, что морской парад в честь дня ВМФ пройдет в акватории Невы и Большой Невки 28 июля, а для подготовки к мероприятию в ночь на 17, 19, 20, 22, 26 и 29 июля график разводки мостов будет изменен.

Также 21 и 25 июля состоится дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов с 11.00 до 12:15. А днем 28 июля для проведения Главного военно-морского парада эти же мосты будут разведены с 10.30 до 12:15.

Кроме этого в части акватории Невы в эти дни запретят движение прогулочных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU