После рейда против незаконной торговли овощной ларек увезли на автоэвакуаторе
Чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) в очередной раз вышли на тропу войны с незаконной торговлей. На этот раз в поле зрения инспекторов попал Приморский район Северной столицы. Здесь в ходе рейда убрали самовольно установленные овощные ларьки.
- Сотрудники комитета ликвидировали ларьки с фруктами на Богатырском проспекте и проспекте Королева, которые незаконно занимали городскую землю, - сообщает пресс-служба ККИ.
Кроме административных штрафов за продажу товаров в неустановленных местах, а также за незаконную торговлю, коммерсанты лишились и самих объектов торговли - ларьков и стеллажей. Их, к слову, сотрудники ККИ решили не вывозить с помощью подъемного крана и грузовика, а просто эвакуировать.
Для этого на место был вызван автоэвакуатор, который тросом затянул ларьки на платформу и увез на склад.
В ККИ напоминают, что с начала 2019 года межведомственной рабочей группой проведено 93 подобных рейда, в ходе которых освобождено 139 участков от нестационарных объектов незаконной торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU