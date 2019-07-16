2019-07-16T17:51:24+03:00
Общество

После рейда против незаконной торговли овощной ларек увезли на автоэвакуаторе

Очистить город от уличных коммерсантов помогли чиновники комитета по контролю за имуществом
Петр КИБЕР
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В ходе рейда против незаконной торговли убрали фруктовые ларьки на проспекте Королева и Богатырском проспекте. Фото: ККИ СПбВ ходе рейда против незаконной торговли убрали фруктовые ларьки на проспекте Королева и Богатырском проспекте. Фото: ККИ СПб
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Чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) в очередной раз вышли на тропу войны с незаконной торговлей. На этот раз в поле зрения инспекторов попал Приморский район Северной столицы. Здесь в ходе рейда убрали самовольно установленные овощные ларьки.

- Сотрудники комитета ликвидировали ларьки с фруктами на Богатырском проспекте и проспекте Королева, которые незаконно занимали городскую землю, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме административных штрафов за продажу товаров в неустановленных местах, а также за незаконную торговлю, коммерсанты лишились и самих объектов торговли - ларьков и стеллажей. Их, к слову, сотрудники ККИ решили не вывозить с помощью подъемного крана и грузовика, а просто эвакуировать.

Для этого на место был вызван автоэвакуатор, который тросом затянул ларьки на платформу и увез на склад.

В ККИ напоминают, что с начала 2019 года межведомственной рабочей группой проведено 93 подобных рейда, в ходе которых освобождено 139 участков от нестационарных объектов незаконной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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