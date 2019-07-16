В середине-конце июля на московском направлении изменится расписание электричек

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-16T19:06:25+03:00

Несколько поездов будут отменены

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С 19 по 31 июля петербургским дачникам, ездящим на пригородных поездах московского направления стоит быть внимательнее. По техническим причинам 19, 22, 29 и 31 июля 2019 года частично изменяется расписание движения, а некоторые электрички и вовсе будут отменены.

Как сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», не будут курсировать поезда номер:

6379/6380 на участке Рыбацкое – Мга;

7401/7402 на участке Рыбацкое – Мга;

6227/6228 на участке Рыбацкое – Мга;

6381/6382 на участке Рыбацкое – Мга;

6721/6722 на участке Санкт-Петербург Главный - Невдубстрой;

6478/6477 на участке Невдубстрой – Обухово.

А еще несколько электричек пойдут по измененному маршруту:

6379/6380 Санкт-Петербург Главный (12:30) – Кириши (15:13);

7401/7402 Санкт-Петербург Главный (13:41) – Волховстрой-1 (15:54);

6227/6228 Санкт-Петербург Главный (14:40) – Волховстрой-1 (17:21);

6381/6382 Санкт-Петербург Главный (15:54) – Будогощь (19:02).

Точную информацию можно узнать на сайте «СЗППК», а также на железнодорожных станциях и вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU