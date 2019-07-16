2019-07-16T19:35:06+03:00
Общество

Из-за глобального сбоя жениться в Петербурге пока нельзя

Прием заявлений в ЗАГСы временно приостановлен
Петр КИБЕР
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Пожениться как Иван Краско с молодой женой пока нельзя. Про разводы в комитете по делам ЗАГС не уточняют.Пожениться как Иван Краско с молодой женой пока нельзя. Про разводы в комитете по делам ЗАГС не уточняют.Фото: Тимур ХАНОВ
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Мечта о скором замужестве на некоторое время стала недоступна для жителей Санкт-Петербурга. Точнее, мечтать можно, а вот реализовать грезы на деле - нет. Из-за глобального общероссийского сбоя, связанного с обновлением информационной системы, зарегистрировать брак нельзя.

- С 15.07.2019 по настоящее время наблюдается нестабильная работа федеральной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В связи с этим прием заявлений на заключение брака в органах ЗАГС Санкт-Петербурга временно не осуществляется, - сообщает пресс-служба городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

По словам чиновников, оператор федеральной информационной системы (ФНС России) принимает все возможные меры для устранения нестабильной работы, но пока ведомство может работать лишь в офф-лайн режиме.

Когда в петербургских дворцах бракосочетаний и районных отделах ЗАГС вновь зазвучит марш Мендельсона - неизвестно. Потенциальным новобрачным лучше уточнять информацию о возможности поставить заветный штамп в паспорт заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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