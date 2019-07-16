2019-07-16T20:15:09+03:00
Происшествия

Педофил-развратник из Ленобласти пойдет под суд

52-летний житель Кузнечного не только насиловал собственную дочь, но и рассылал развратные фото через мобильное приложение
Петр КИБЕР
Поделиться:
Педофил из Ленинградской области пойдет под суд.Педофил из Ленинградской области пойдет под суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области завершило расследование дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними, в котором обвиняли 52-летнего жителя поселка Кузнечное. Мужчина не только в ступал в интимные отношения с детьми, но и рассылал картинки и видео через мессенджеры.

- По версии следствия, в сети Интернет злоумышленник познакомился с женщиной, которой в ходе переписки переслал несколько десятков материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Дама таких знаков внимания естественно не оценила и рассказала все сотрудникам правоохранительных органов. те начали расследование, в ходе которого выяснились шокирующие подробности. Свои извращенные фантазии мужчина реализовывал с собственной дочерью. Он забирал 11-летнюю девочку на выходные у ее матери, с которой был в разводе и уже дома насиловал ребенка.

Вскоре подозреваемый был задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» и за распространение детской порнографии.

По обеим статьям мужчине грозит длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Озерками в небе заметили «око Саурона»
На Средней Подъяческой улице из-за прорыва трубы образовалось нерукотворное озеро кипятка
Ленинградская область и Санкт-Петербург объединят системы безопасности
Из-за глобального сбоя жениться в Петербурге пока нельзя
В середине-конце июля на московском направлении изменится расписание электричек
После рейда против незаконной торговли овощной ларек увезли на автоэвакуаторе
В Петербурге показали, как в парк доставляют гигантские трамваи «Витязь-М»
В ночь на 17 июля на Неве изменится график разводки мостов
Пожар на Балтийском заводе тушат 35 спасателей
Тарифный вопрос: Александр Дрозденко распорядился урегулировать коммунальные платежи
Студент из Китая напал с ножом на петербургскую подружку в Мурино
В Петербурге начнут выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах
Пенсионерка отсудила 230 тысяч у жилкомсервиса, поскользнувшись во дворе своего дома в Петербурге
Во Всеволожске школьница выжила после падения с 12 этажа
Девочка, которую приковали к постели рухнувшие леса с арки Главного штаба, получила квартиру
Из квартиры 30-летней петербурженки домушники вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой до конца лета
Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка
Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями
Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс
Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories
Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе
Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом
Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней
Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути