Педофил-развратник из Ленобласти пойдет под суд

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-16T20:15:09+03:00

52-летний житель Кузнечного не только насиловал собственную дочь, но и рассылал развратные фото через мобильное приложение

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Следственное управление СК РФ по Ленинградской области завершило расследование дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними, в котором обвиняли 52-летнего жителя поселка Кузнечное. Мужчина не только в ступал в интимные отношения с детьми, но и рассылал картинки и видео через мессенджеры.

- По версии следствия, в сети Интернет злоумышленник познакомился с женщиной, которой в ходе переписки переслал несколько десятков материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Дама таких знаков внимания естественно не оценила и рассказала все сотрудникам правоохранительных органов. те начали расследование, в ходе которого выяснились шокирующие подробности. Свои извращенные фантазии мужчина реализовывал с собственной дочерью. Он забирал 11-летнюю девочку на выходные у ее матери, с которой был в разводе и уже дома насиловал ребенка.

Вскоре подозреваемый был задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» и за распространение детской порнографии.

По обеим статьям мужчине грозит длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU