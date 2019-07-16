Ленинградская область и Санкт-Петербург объединят системы безопасности

СЕГОДНЯ 21:10 2019-07-16T21:10:20+03:00

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Масштабное совещание по сотрудничеству двух соседних регионов - Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошло с пониманием необходимости объединить многие сферы жизни, такие как экономика, инвестиции и безопасность. В частности - интеграции систем видеонаблюдения, фиксации транспортных правонарушений и экстренной службы «112».

- Взаимодействие предполагает обмен информацией систем Ленинградской области, входящих в состав «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и аналогичной службы Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Решение объединить системы безопасности было принято на заседании Координационного совета города и области в сфере социально-экономического развития. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко, вместе с петербургским коллегой дали соответствующие поручения профильным комитетам обоих регионов.

Простое, казалось бы действие, поможет эффективнее бороться с правонарушениями, а соответственно сделать жизнь ленинградцев и петербуржцев безопаснее и лучше. Особенно это важно в тех районах Ленобласти, которые примыкают к городу на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU