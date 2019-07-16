На Средней Подъяческой улице из-за прорыва трубы образовалось нерукотворное озеро кипятка

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-16T21:48:29+03:00

Днем 16 июля в районе как раз проводились испытания теплосетей

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Прорыв, еще прорыв! Нет, это не репортаж с футбольного матча, а новости с улиц Петербурга, где ежедневно идут испытания теплосетей и с регулярностью рвутся трубы. Очередной «источник» образовался в Адмиралтейском районе города.

- На Средней Подьяческой улице случилась Северная Венеция, - опечаленно пишут местные жители в соцсетях.

Известно, что данный участок принадлежит АО «Тепллосеть-Санкт-Петербурга». Накануне компания предупреждала об испытаниях, которые пройдут в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Учитывая общий износ коммуникаций, неудивительно, что труба не выдержала.

Кроме возможного исчезновения горячей воды из кранов, петербуржцы сожалеют и о залитых кипятком припаркованных автомобилях. Впрочем, потопа, как на Парашютной улице после дождя удалось избежать, так что машины лишь слегка замочили колеса.

Зато никогда не унывающие горожане нашли повод для шуток.

- О! Горячая вода! Выезжаю мыться, у меня дома как раз отключили, - пишут петербуржцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU