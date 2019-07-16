На Средней Подъяческой улице из-за прорыва трубы образовалось нерукотворное озеро кипятка
Прорыв, еще прорыв! Нет, это не репортаж с футбольного матча, а новости с улиц Петербурга, где ежедневно идут испытания теплосетей и с регулярностью рвутся трубы. Очередной «источник» образовался в Адмиралтейском районе города.
- На Средней Подьяческой улице случилась Северная Венеция, - опечаленно пишут местные жители в соцсетях.
Известно, что данный участок принадлежит АО «Тепллосеть-Санкт-Петербурга». Накануне компания предупреждала об испытаниях, которые пройдут в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Учитывая общий износ коммуникаций, неудивительно, что труба не выдержала.
Кроме возможного исчезновения горячей воды из кранов, петербуржцы сожалеют и о залитых кипятком припаркованных автомобилях. Впрочем, потопа, как на Парашютной улице после дождя удалось избежать, так что машины лишь слегка замочили колеса.
Зато никогда не унывающие горожане нашли повод для шуток.
- О! Горячая вода! Выезжаю мыться, у меня дома как раз отключили, - пишут петербуржцы в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU