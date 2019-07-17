2019-07-17T09:51:15+03:00
Происшествия

Грузовик перекрыл проезд по Шафировскому проспекту к КАД

Самосвал протаранил отбойник и застрял на дороге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грузовик пробил отбойник и перекрыл Шафировский проспектГрузовик пробил отбойник и перекрыл Шафировский проспектФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Ранним утром в среду, 17 июля, в Петербурге грузовой автомобиль протаранил отбойник на Шафировском проспекте и вылете на встречную полосу, полностью ее заблокировав. Автомобилистам, которые хотели выехать в этом месте на КАД, пришлось разворачиваться и искать объездной путь.

«Перекрытие» дороги к съезду на КАД произошло около четырех часов утра. По рассказам очевидцев, грузовик резко ушел в сторону и пробил разграничительное заграждение.

- Я за ним ехал. Какой-то хлопок был, и он резко ушел влево через отбойник, - рассказал один из свидетелей в соцсети.

Очевидцы предположили, сто повело самосвал в сторону из-за лопнувшего, вероятнее всего, заднего колеса. Однако настоящую причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Перекрыт Шафировский проспект был не долго. По словам автомобилистов, в 4:50 утра машины начали пускать по одной из полос, в объезд грузовика. А в 6:30 дорога была уже полностью свободна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный пообещал сделать нормальные дороги в Петербурге к 2024 году
Погода на 17 июля в Петербурге: Тепло и пасмурно
Над Озерками в небе заметили «око Саурона»
На Средней Подъяческой улице из-за прорыва трубы образовалось нерукотворное озеро кипятка
Ленинградская область и Санкт-Петербург объединят системы безопасности
Педофил-развратник из Ленобласти пойдет под суд
Из-за глобального сбоя жениться в Петербурге пока нельзя
В середине-конце июля на московском направлении изменится расписание электричек
После рейда против незаконной торговли овощной ларек увезли на автоэвакуаторе
В Петербурге показали, как в парк доставляют гигантские трамваи «Витязь-М»
В ночь на 17 июля на Неве изменится график разводки мостов
Пожар на Балтийском заводе тушат 35 спасателей
Тарифный вопрос: Александр Дрозденко распорядился урегулировать коммунальные платежи
Студент из Китая напал с ножом на петербургскую подружку в Мурино
В Петербурге начнут выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах
Пенсионерка отсудила 230 тысяч у жилкомсервиса, поскользнувшись во дворе своего дома в Петербурге
Во Всеволожске школьница выжила после падения с 12 этажа
Девочка, которую приковали к постели рухнувшие леса с арки Главного штаба, получила квартиру
Из квартиры 30-летней петербурженки домушники вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой до конца лета
Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка
Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями
Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс
Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories
Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе
Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом
Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней
Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути