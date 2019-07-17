Грузовик перекрыл проезд по Шафировскому проспекту к КАД

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-17T09:51:15+03:00

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Ранним утром в среду, 17 июля, в Петербурге грузовой автомобиль протаранил отбойник на Шафировском проспекте и вылете на встречную полосу, полностью ее заблокировав. Автомобилистам, которые хотели выехать в этом месте на КАД, пришлось разворачиваться и искать объездной путь.

«Перекрытие» дороги к съезду на КАД произошло около четырех часов утра. По рассказам очевидцев, грузовик резко ушел в сторону и пробил разграничительное заграждение.

- Я за ним ехал. Какой-то хлопок был, и он резко ушел влево через отбойник, - рассказал один из свидетелей в соцсети.

Очевидцы предположили, сто повело самосвал в сторону из-за лопнувшего, вероятнее всего, заднего колеса. Однако настоящую причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Перекрыт Шафировский проспект был не долго. По словам автомобилистов, в 4:50 утра машины начали пускать по одной из полос, в объезд грузовика. А в 6:30 дорога была уже полностью свободна.

ИСТОЧНИК KP.RU