Грузовик перекрыл проезд по Шафировскому проспекту к КАД
Ранним утром в среду, 17 июля, в Петербурге грузовой автомобиль протаранил отбойник на Шафировском проспекте и вылете на встречную полосу, полностью ее заблокировав. Автомобилистам, которые хотели выехать в этом месте на КАД, пришлось разворачиваться и искать объездной путь.
«Перекрытие» дороги к съезду на КАД произошло около четырех часов утра. По рассказам очевидцев, грузовик резко ушел в сторону и пробил разграничительное заграждение.
- Я за ним ехал. Какой-то хлопок был, и он резко ушел влево через отбойник, - рассказал один из свидетелей в соцсети.
Очевидцы предположили, сто повело самосвал в сторону из-за лопнувшего, вероятнее всего, заднего колеса. Однако настоящую причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Перекрыт Шафировский проспект был не долго. По словам автомобилистов, в 4:50 утра машины начали пускать по одной из полос, в объезд грузовика. А в 6:30 дорога была уже полностью свободна.
ИСТОЧНИК KP.RU