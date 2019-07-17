2019-07-17T11:05:12+03:00
Происшествия

Воры на «Порше» ограбили коммерческие компании в Петербурге на 6 миллионов рублей

Полиция разыскивает бандитов на элитном автомобиле
Лилия КОЗЛОВА
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Жаль воры были не на кабриолете, а то было бы более эффектноЖаль воры были не на кабриолете, а то было бы более эффектноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Петербурге воры провернули стильное ограбление, достойное голливудских криминальных фильмов. Накануне, 16 июля, они украли деньги у нескольких коммерческих фирм, а после скрылись с места преступления на элитном «Порше Макан». Стоимость такой машины может достигать 4 миллионов рублей.

- В полицию Калининского района во вторник, 16 июля, поступило сразу несколько заявлений о краже в помещениях коммерческих фирм на Минеральной улице. Неизвестные люди проникли в здание и похитили металлические ящики, в которых хранились деньги. В общей сложности они украли более 6 миллионов рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Забрав банкноты, воры покинули здание, вышли на улицу, сели в «Порше Макан» и скрылись в ночи. Судя по средней стоимости такого автомобиля, добыча грабителей не очень велика.

Сейчас полиция уже возбудила уголовное дело и занялась розыском воров на примечательной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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