Ленинградский зоопарк показал новорожденного малыша капуцинов

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-17T12:16:50+03:00

Это первый детеныш в семье приматов из Петербурга [видео]

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В Ленинградском зоопарке снова пополнение. В семье бурых капуцинов появилось долгожданное потомство. Маленькая обезьянка родилась 11 июля у пары капуцинов Рикардо и Бланки родился малыш, это первый детеныш в семье приматов. Фотографии новорожденного зоопарк показал сегодня, 17 июля.

Самец Рикардо и две девочки Бланка и Вета поселились в зоопарке Петербурга в январе 2017 года. У зверей сразу же сложились теплые и крепкие отношения. Самки обживали территорию, а Рик оберегал своих подруг. Как только семья сложилась, сотрудники зоопарка стали ждать потомство. И вот оно появилось.

- Сейчас пол детеныша определить довольно сложно. Новорожденному всего шесть дней, и все время он проводит, крепко вцепившись в шерстку матери, - пояснили в Ленинградском зоопарке.

Определить пол малыша удастся только когда он начнет самостоятельно передвигаться по вольеру. Тогда зоопарк по традиции объявит конкурс на имя для капуцина. А пока что его можно увидеть на спине матери во внутреннем помещении павильона «Приматы».

В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурого капуцина .

ИСТОЧНИК KP.RU