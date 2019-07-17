Водолазы спасли дюжину утят из коллектора реки Новая в Петербурге
Очередная история спасения утят произошла в Петербурге в понедельник, 15 июля. Благодаря неравнодушным жителям города и отважным водолазам из ловушки на реке Новая вытащили около дюжины пернатых малышей, которые могли бы погибнуть в темном коллекторе. Благо, петербуржцы быстро среагировали и бросили все силы для того, чтобы помочь маленьким кряквам вернуться к маме.
- В коллектор реки Новая упали утята. Мама кружила вокруг него с истошным криком, привлекая внимание к происходящему, - рассказали очевидцы в социальной сети.
На беспокойство утки обратила девушка по имени Елена, которая экстренно организовала спасательный отряд. На место прибыли сотрудники «Экостроя» на лодках, но попасть в закрытый решеткой коллектор им не удалось. Тогда было решено обратиться в комитет по природопользованию, который сразу же отправил на помощь водолазов.
Уток подняли, однако даже когда писк стих, Елена не успокоилась. Она уговорила водолазов спуститься и проверить, точно ли никого не осталось. И оказалось, что осталось. На поверхность подняли еще одиннадцать утят. К сожалению, одного из них спасти не удалось.
Сейчас на коллектор установлена временная сетка, которая поможет предотвратить повторение подобных ситуаций.
Спасательная операция на реке Новой в Петербурге по ловле утят из очистительного коллектора на Корзуна службами ЛенВодХоз, ЭкоСтро.
ИСТОЧНИК KP.RU