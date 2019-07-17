На Малой Балканской улице снесли незаконный автосервис
Новый рейд по Петербургу провели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). На этот раз в поле их зрения попало Купчино. А конкретно - крупный автосервис на Малой Балканской улице, который не один год стоял на городской земле. Стоял незаконно.
- Было выявлено самовольное использование земельного участка общей площадью более 500 квадратных метров. Территория использовалась под размещение объектов по техническому осмотру и ремонту автомобилей, -сообщает пресс-служба ККИ.
Как выяснили чиновники, договора аренды у владельца автосервиса никогда не существовало, землю он занял самовольно. При этом здесь стоял не шатер или быстровозводимый ангар, а капитальное строение из кирпича и бетона.
После предупреждения большую часть оборудования хозяева сервиса вывезли, а сегодня к зданию ККИ пригнал экскаватор и постройка была снесена.
ИСТОЧНИК KP.RU