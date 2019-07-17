2019-07-17T16:10:39+03:00
Общество

Дожди задержатся в Петербурге до выходных

Причиной непогоды станет пришедший с северо-востока циклон
Петр КИБЕР
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Дожди в Петербурге продержатся до конца недели.Дожди в Петербурге продержатся до конца недели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге сегодня дожди. И завтра будут дожди и послезавтра. Середина лета, которая обещала быть солнечной и теплой, оказалась не слишком приятной. Несмотря на то, что июль традиционно считается самым жарким месяцем года, пока в городе пасмурно и прохладно. И увы, такая погода Северной столице еще задержится.

- На погоду Санкт-Петербурга окажет влияние северо-восточная периферия циклона. Его усилиями облаков в небе над регионом станет больше, местами пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен, - сообщил в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

К сожалению, пасмурная погода не сменится на солнечную, а задержится в городе по крайней мере до выходных. Так, по прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вслед за средой, 17 июля, дождливыми окажутся и четверг и пятница.

А на выходных и вовсе обещают грозу. Так что петербуржцам стоит запастись терпением, достать зонты и ждать третьей декады июля, когда синоптики обещают приход долгожданного тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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