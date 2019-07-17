Петербуржцы вернут клены на площадь Восстания

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-17T15:11:25+03:00

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Активисты Петербурга решили озеленить город и вернуть деревья на площадь Восстания. Инициативу в свои руки уже взяли сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга». На сегодняшний день они добились соглашения от комитетов на легальную посадку деревьев силами петербуржцев.

- Наконец-то представился невероятный шанс вернуть три клёна Globosum в пустые приствольные круги на площадь Восстания со стороны гостиницы Октябрьская и Песковского переулка, - рассказали активисты.

Посадка кленов планируется в специальные пустующие места

Все работы по замене грунта общественники произведут при поддержке уже найденного спонсора. Сейчас активисты открыли в интернете сбор денег: 99 тысяч на три клена, 5 тысяч рублей доставка и 11 тысяч рублей земля под деревья. Всего получается 114 тысяч рублей.

Все средства, которые будут собраны свыше необходимой суммы пойдут на изготовление пристволовых решеток или покупку и посадку деревьев в других местах города. Приложить руку к возвращению кленов на площадь Восстания может каждый, пожертвовав деньги через специальную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU