Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на фестивале ZAVTRA в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-17T16:57:09+03:00

Грузинскую певицу, которая заявила, что больше не приедет с концертами в Россию, заменит обладатель премии «Грэмми» Ричард Бона

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Очередные осложнения в русско-грузинских отношениях, привели к новому витку антироссийской истерии со стороны артистов из маленькой, но гордой кавказской страны. Вслед за Вахтангом Кикабидзе, который с 2008 года не появляется в нашей стране, выступать в России отказалась и известная джазовая певица Нино Катамадзе. Не приедет она и в Санкт-Петербург на фестиваль ZAVTRA.

- Легенда мировой музыки Ричард Бона заменит Нино Катамадзе на Фестивале ZAVTRA, - сообщают организаторы.

И если от приезда звезды мировой сцены, обладателя премии «Грэмми», зрители только выиграют, то что будет делать без концертов в России сама Катамадзе - большой вопрос.

Напомним, что в конце июня, после выступления в Москве, певица подверглась травле в соцсетях со стороны русофобски настроенных пользователей из Грузии. После этого исполнительница написала в «Фейсбуке», что более не будет выступать в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU