2019-07-17T17:53:51+03:00
Происшествия

Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд

Обеим женщинам грозит до 12 лет тюрьмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
За похищение ребенка у своей землячки две мигрантки могут "сесть" на 12 лет.За похищение ребенка у своей землячки две мигрантки могут "сесть" на 12 лет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по делу о похищении годовалого ребенка, в котором обвиняли двух женщин-мигранток. По версии следствия, они уговорили беременную землячку продать будущего малыша другой семье, но после родов план дал сбой.

- Мать изменила свое решение, отказавшись отдавать младенца. Продолжая реализовывать преступный сговор, обвиняемые, воспользовавшись подходящим моментом, похитили ребенка и скрылись с ним, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел еще в октябре 2018 года, однако следствие длилось достаточно долго ввиду юридических трудностей.

Впрочем, полицейским довольно быстро удалось установить местонахождение и женщин и малыша. Ребенка вернули матери, а против похитительниц завели уголовное дело.

По статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего», обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на фестивале ZAVTRA в Петербурге
Останки бойцов Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году, захоронят в Петербурге
Развернувшийся через двойную сплошную «БМВ» устроил серьезную аварию на «Скандинавии»
Петербургский союз писателей дал справку, что Стругацкий тоже писатель
Петербуржцы вернут клены на площадь Восстания
Дожди задержатся в Петербурге до выходных
Пулково прекратил сливать сточные воды в канал Новый
На Малой Балканской улице снесли незаконный автосервис
Водолазы спасли дюжину утят из коллектора реки Новая в Петербурге
В Ленобласти появится фонд помощи дольщикам
Петербургское метро сделают доступнее для маломобильных пассажиров
Ленинградский зоопарк показал новорожденного малыша капуцинов
Четыре съезда на КАД в Петербурге перекроют на четыре дня
Воры на «Порше» ограбили коммерческие компании в Петербурге на 6 миллионов рублей
Грузовик перекрыл проезд по Шафировскому проспекту к КАД
Смольный пообещал сделать нормальные дороги в Петербурге к 2024 году
Погода на 17 июля в Петербурге: Тепло и пасмурно
Над Озерками в небе заметили «око Саурона»
На Средней Подъяческой улице из-за прорыва трубы образовалось нерукотворное озеро кипятка
Ленинградская область и Санкт-Петербург объединят системы безопасности
Педофил-развратник из Ленобласти пойдет под суд
Из-за глобального сбоя жениться в Петербурге пока нельзя
В середине-конце июля на московском направлении изменится расписание электричек