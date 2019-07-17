Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-17T17:53:51+03:00

За похищение ребенка у своей землячки две мигрантки могут "сесть" на 12 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обеим женщинам грозит до 12 лет тюрьмы

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Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по делу о похищении годовалого ребенка, в котором обвиняли двух женщин-мигранток. По версии следствия, они уговорили беременную землячку продать будущего малыша другой семье, но после родов план дал сбой.

- Мать изменила свое решение, отказавшись отдавать младенца. Продолжая реализовывать преступный сговор, обвиняемые, воспользовавшись подходящим моментом, похитили ребенка и скрылись с ним, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел еще в октябре 2018 года, однако следствие длилось достаточно долго ввиду юридических трудностей.

Впрочем, полицейским довольно быстро удалось установить местонахождение и женщин и малыша. Ребенка вернули матери, а против похитительниц завели уголовное дело.

По статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего», обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU