Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по делу о похищении годовалого ребенка, в котором обвиняли двух женщин-мигранток. По версии следствия, они уговорили беременную землячку продать будущего малыша другой семье, но после родов план дал сбой.
- Мать изменила свое решение, отказавшись отдавать младенца. Продолжая реализовывать преступный сговор, обвиняемые, воспользовавшись подходящим моментом, похитили ребенка и скрылись с ним, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Сам инцидент произошел еще в октябре 2018 года, однако следствие длилось достаточно долго ввиду юридических трудностей.
Впрочем, полицейским довольно быстро удалось установить местонахождение и женщин и малыша. Ребенка вернули матери, а против похитительниц завели уголовное дело.
По статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего», обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU