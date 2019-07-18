2019-07-18T19:57:43+03:00
Общество

В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

Соответствующий указ в ближайшее время подпишет президент России
Петр КИБЕР
Поделиться:
Иностранным туристам станет проще приехать в Петербург.Иностранным туристам станет проще приехать в Петербург.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Петербург - один из самых посещаемых туристами городов России. В город на Неве едут люди со всего мира, но, к сожалению, поток иностранных путешественников сдерживают трудности при оформлении российской визы. Чтобы увеличить турпоток и, соответственно поступления в бюджет, было решено ввести в Петербурге и Ленобласти электронные визы.

- Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ, - заявил на встрече с врио губернатора города Владимир Путин, пишет ТАСС.

Надо сказать, что в России уже действуют электронные визы, но пока только на Дальнем востоке. Иностранцам они удобны тем, что не надо лично являться в консульство, а все документы можно подать через интернет. К тому же электронные визы могут быть дешевле или вообще бесплатными.

По прикидкам правительства Петербурга, простота в получении документа поможет увеличить турпоток до 12 миллионов человек в год. А это означает дополнительные и довольно существенные доходы в казну города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге прошло пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии
В московском аэропорту Внуково на 8 часов застряли туристы из Петербурга
«Водоканал» отправил аварийные бригады на Парашютную улицу
В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Октябрьская железная дорога начала проверку по сообщениям СМИ о машинисте, подвозящем попутчиков
Двоих мужчин и женщину задержали за организацию подпольного казино
Из-за рассыпанной самосвалом кукурузы на Нарвском шоссе ограничивали движение
Петербуржцам покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства
Стало известно, кто будет чтецом акции «Тотальный диктант-2019» в Петербурге
Три человека сгорели заживо в ночном пожаре в деревянном доме в Петербурге
Эрмитаж предупредил о сайтах-клонах музея
«Пежо» нырнул в яму в асфальте на Варшавской улице
В сети показали новые витражи на строящейся станции петербургского метро «Дунайский проспект»
Погода на 18 июля в Петербурге: Туман и моросящий дождь
У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде
Под мостом глупости застряла первая за 54 дня «Газель»
В Петербурге запустили «горячую линию» для защиты от мошенников в сфере ЖКХ
На Сенном рынке пройдут гастрономические экскурсии
Водоканал предупредил о возможных подтоплениях на улицах из-за дождей
Полные корзины: В Петербурге начался сезон сбора грибов и ягод
Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на фестивале ZAVTRA в Петербурге
Останки бойцов Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году, захоронят в Петербурге
Развернувшийся через двойную сплошную «БМВ» устроил серьезную аварию на «Скандинавии»