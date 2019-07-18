В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-18T19:57:43+03:00

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Петербург - один из самых посещаемых туристами городов России. В город на Неве едут люди со всего мира, но, к сожалению, поток иностранных путешественников сдерживают трудности при оформлении российской визы. Чтобы увеличить турпоток и, соответственно поступления в бюджет, было решено ввести в Петербурге и Ленобласти электронные визы.

- Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ, - заявил на встрече с врио губернатора города Владимир Путин, пишет ТАСС.

Надо сказать, что в России уже действуют электронные визы, но пока только на Дальнем востоке. Иностранцам они удобны тем, что не надо лично являться в консульство, а все документы можно подать через интернет. К тому же электронные визы могут быть дешевле или вообще бесплатными.

По прикидкам правительства Петербурга, простота в получении документа поможет увеличить турпоток до 12 миллионов человек в год. А это означает дополнительные и довольно существенные доходы в казну города.

ИСТОЧНИК KP.RU