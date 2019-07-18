2019-07-18T22:19:24+03:00
Общество

В московском аэропорту Внуково на 8 часов застряли туристы из Петербурга

Отпускники не могут вылететь на отдых рейсами в Турцию и Тунис
Петр КИБЕР
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Пассажиры двух рейсов из Пулково уже несколько часов ждут вылета в аэропорту.Пассажиры двух рейсов из Пулково уже несколько часов ждут вылета в аэропорту.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Неприятности настигли туристов из Петербурга в московском аэропорту Внуково. Пассажиры двух рейсов больше восьми часов ждут вылета в Турцию. Другие их напарники по несчастью должны были уже греться на солнышке в Тунисе, но и их рейс все еще не выполнен.

- Ожидающие самолета в турецкую Анталью туристы жалуются, что время посадки откладывают уже в третий раз. Пассажиры томятся в стенах терминала с часа дня, - пишет Федеральное агентство новостей.

По словам застрявших в аэропорту петербуржцев, им никто толком не говорит, когда же будет вылет. Вместо нормального питания, по ваучеру в одном из местных кафе выдали лишь «булку и лимонад».

Другой самолет, но уже в Тунис также отложен. Вместо 14:00 вылет в Энфиду перенесен как минимум до 23:00.

Стоит сказать, что оба рейса выполняет один и тот же авиаперевозчик. С чем связаны трудности, представители авиакомпании не поясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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