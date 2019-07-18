В московском аэропорту Внуково на 8 часов застряли туристы из Петербурга
Неприятности настигли туристов из Петербурга в московском аэропорту Внуково. Пассажиры двух рейсов больше восьми часов ждут вылета в Турцию. Другие их напарники по несчастью должны были уже греться на солнышке в Тунисе, но и их рейс все еще не выполнен.
- Ожидающие самолета в турецкую Анталью туристы жалуются, что время посадки откладывают уже в третий раз. Пассажиры томятся в стенах терминала с часа дня, - пишет Федеральное агентство новостей.
По словам застрявших в аэропорту петербуржцев, им никто толком не говорит, когда же будет вылет. Вместо нормального питания, по ваучеру в одном из местных кафе выдали лишь «булку и лимонад».
Другой самолет, но уже в Тунис также отложен. Вместо 14:00 вылет в Энфиду перенесен как минимум до 23:00.
Стоит сказать, что оба рейса выполняет один и тот же авиаперевозчик. С чем связаны трудности, представители авиакомпании не поясняют.
ИСТОЧНИК KP.RU